Passez à table avec vos kids !. 40 recettes de cheffe pour toute la famille et pour votre enfant dès la diversification

Un jeu d'enfant, pour tous les parents ! " Dans ce livre, vous l'aurez compris, on vous propose de passer à table avec votre bébé. Mais avant de glisser ses cuissots dodus sous la table, il va falloir que vous décidiez quand et quoi mettre dans son assiette. Et si je vous disais que ça pouvait être le même plat que dans la vôtre ? Et si je vous disais que toute cette aventure culinaire pouvait être aussi simple que rigolote ? Avant de passer en cuisine, explorons les bases de la diversification alimentaire la plus cool possible ! " Lorsque l'on est parent, cuisiner pour soi " et " pour bébé peut vite devenir un calvaire ! Alors pour ne pas avoir à choisir entre le plaisir et le confort de l'un au détriment de l'autre, Manon et Carla ont conçu ce livre de cuisine original et adapté à toutes les attentes.