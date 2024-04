La gymnastique du saumon. Muscler et assouplir son intelligence émotionnelle L'art de se réinventer pour traverser les épreuves de la vie

Quand une psychologue clinicienne et une clown contemporaine se rencontrent... Cela donne un éclairage unique, tout en humour et en délicatesse, sur nos capacités à nous réinventer. Ajoutez-y une métaphore inattendue et pleine de ressources, vous obtenez une approche de "développement personnel" comme vous n'en avez jamais vu ! Vous êtes parfois submergé d'émotions fortes ou bloqué, limité, sans comprendre pourquoi ? Vous avez déjà eu l'impression de ne pas trouver votre place ? Vous faites face à des tensions dans vos relations ? Vous cherchez comment mieux concilier vos besoins et ceux des autres ? La vie personnelle et professionnelle est faite de défis... le parcours du saumon aussi. Par sa capacité à vivre dans différents milieux, à s'orienter pour trouver sa route, à remonter les courants, il est un animal à haut potentiel d'adaptabilité. Alors suivons-le ! Au programme : un partage d'expériences et de connaissances, des clés pour comprendre comment fonctionne un humain (à commencer par soi-même), des outils et des pratiques pour passer de l'intuition à la justesse d'action. Car oui, chacun d'entre nous peut se transformer durablement pour être mieux avec lui-même, les autres... et pourquoi pas la terre entière ? Le livre que vous tenez entre les mains, La gymnastique du saumon, est aussi un spectacle original et inédit.