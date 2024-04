Le bridge pour les Nuls, grand format, 3e éd

Le bridge est sans doute le plus fascinant des jeux de cartes. Convivial et amusant, c'est aussi un challenge : chaque main est une aventure ! Si vous êtes débutant, ce livre vous propose une visite guidée du monde du bridge. Vous découvrirez les premières règles et les techniques de base du jeu pour commencer à vous amuser tout de suite. Si vous avez déjà joué, Le Bridge pour les Nuls vous offre un condensé de tuyaux et de conseils pour progresser. Grâce aux multiples exemples de mains, vous pourrez améliorer votre pratique et devenir très vite un joueur aguerri. Maîtrisez les enchères qui ont cours dans les tournois et apprenez à mettre en place une stratégie gagnante avec votre coéquipier. Si vous êtes vraiment mordu de bridge, découvrez les meilleurs sites Internet pour la pratique en ligne !