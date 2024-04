Clé d'Obsidienne #1

Découvrez le premier tome d'une trilogie de romantasy et plongez dans un univers fantastique, librement inspiré des civilisations précolombiennes. Quand l'empereur Xica apprend que son unique héritier, prisonnier de ses ennemis Mézétains, a été exécuté, il décide de répudier son épouse et d'en prendre une nouvelle. Les huit provinces de l'empire sélectionnent chacune une jeune femme pour participer à l'Ayotl : une compétition impitoyable où, au terme de trois épreuves, la gagnante montera sur le trône. Aucune des candidates ne peut se permettre de perdre. Sinon, c'est la mort qui les attend. Zina, vingt ans à peine, débarque à Tenoc, capitale de l'empire, pour participer à l'Ayotl. Mais son véritable but est tout autre : un an auparavant, l'empereur a fait exécuter sa soeur, Nawi, pour " haute trahison ". Zina veut découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Elle utilise donc le tournoi comme prétexte pour se rapprocher de l'empereur et de sa cour. Le danger augmente au fil des épreuves, le risque de se trahir également. Les choses se compliquent encore davantage quand Zina tombe amoureuse du fils bâtard de l'empereur...