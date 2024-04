Contrevérités sur la Grande Guerre. 1914-2024, cent-dix ans d’impostures historiques

L'auteur sait de quoi il parle : son grand-oncle Joseph a été tué le 22 mars 1916 à Verdun-Malancourt. D'où ses recherches approfondies et ses découvertes surprenantes. D'abord à propos de la stratégie militaire française de 1871 à 1914. Puis des batailles de Lorraine (d'août-septembre 1914) et de la Marne (du 6 au 15 septembre 1914). Et enfin à Verdun-Malancourt en mars 1916. Terribles batailles où les soldats du Midi du 15e corps (et de sa 29e division) ont été diffamés. En août 1914, diffamation par les généraux Foch et Joffre médiatisée par le ministre Messimy autorisant sa publication dans la presse. Et, en 1916, soldats de la 29e division diffamés par leur propre général. Au total, une trentaine de contrevérités historiques reprises jusqu'à nos jours par des héritiers qui en ont assuré la pérennité dans l'Armée comme dans l'Université et les publications (presse et édition). Leurs articles et ouvrages ont ainsi acquis valeur de référence et ils sont donc cités dans toutes les bibliographies. De ce fait, ils constituent une formidable armature idéologique qui entretient ces contrevérités aux dépens des recherches contribuant à la vérité historique.