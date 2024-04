Jeu de dupes

Luc est un jeune ingénieur sans histoires. Il est condamné à mort et exécuté pour un acte qu'il n'a pas commis. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Lorsqu'il se réveille en forêt, dans une clairière, sa prise de conscience se heurte à l'incompréhension. Que lui est-il arrivé ? Que fait-il vivant dans cette clairière ? Prenant progressivement conscience qu'il est victime d'une incroyable machination, il va se prêter à ce qu'il suppose être une manipulation. Il n'aura de cesse d'essayer de comprendre qui le manipule, et ce que l'on attend de lui. Après quelques mois d'errance, il se plie aux opportunités que lui présentent sa vie clandestine. Son but est de fuir son pays où il est censé ne plus exister. Trahisons, tromperies et dissimulations sont le ciment de ce roman.