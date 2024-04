Lightlark Tome 2 : Nightbane

Elle est le remède et le poison... Pour les sauver, elle devra faire un choix Voilà près de cinq siècles que personne n'avait réussi à remporter le Centennal... Et pourtant, après d'âpres épreuves, Isla Calys en est devenue la grande vainqueur. Mais la compétition meurtrière a laissé des traces. La jeune monarque se remet à peine d'une terrible trahison qu'elle doit déjà apprendre à maîtriser ses tout nouveaux pouvoirs. Sans compter qu'il lui faut désormais régner non pas sur un, mais sur deux royaumes. Or, la rébellion gronde sur l'île de Lightlark. Alors que de nouveaux dangers se profilent et qu'une mort certaine menace l'archipel tout entier, d'aucuns mettent en doute la légitimité de la Sauvage à assurer leur survie. Les secrets du passé commencent à refaire surface et le temps presse. Isla va devoir trouver un équilibre entre ses responsabilités de souveraine et les caprices du plus dangereux des traîtres : son coeur. Duplicité, mensonges, conspirations et coups de théâtre qui rebattent sans cesse les cartes de cette série de dark fantasy... La Saga Lightlark, phénomène mondial qui s'est hissé jusqu'au sommet des listes de best-sellers du New York Times, est un incontournable pour les fans de Marie Lu, Marissa Meyer ou Leigh Bardugo. Traduit par Sarah Dali