Comment couper les lignes de votre karma - Manuel pratique pour libérer vos croyances limitantes, casser les schémas répétitifs et t

Un manuel pratique pour travailler sur le karma, sur le transgénérationnel, libérer les liens obsolètes et retrouver le plein épanouissement de son être. Souhaiteriez-vous sortir de cette posture de " victime " qui vous empoisonne la vie, vous débarrasser d'un sentiment de culpabilité permanent, reprendre confiance en vous et trouver votre vraie place dans ce monde ? Si vous observez un schéma de vie répétitif et que les mêmes mécanismes se réactivent toujours, quels que soient vos efforts pour les transformer, il est peut-être temps de libérer certains aspects toxiques de votre karma. Dans ce manuel pratique, vous découvrirez qu'il existe des liens subtils qui vous lient à la fréquence vibratoire de vos croyances limitantes, et aux égrégores auxquels ces croyances sont rattachées. Ces liens subtils, que l'on nomme " lignes de karma ", sont autant de fils énergétiques qui traversent votre lieu de vie, où que vous alliez, pour vous enchaîner à un destin dans lequel vous êtes inconsciemment inscrit. Au fil des pages, vous apprendrez à couper ces liens subtils qui entravent votre chemin d'évolution grâce à un protocole efficace, afin de retrouver votre légitimité d'être et votre plein potentiel, dans tous les domaines de votre vie.