Happy sexy millionaire

Que savez-vous vraiment de l'amour et du succès ? A l'âge de 18 ans, Steven Bartlett était un jeune homme solitaire, peu sûr de lui et sans diplôme. Issu d'une famille pauvre, il avait toutefois de grandes ambitions : il souhaitait devenir un millionnaire heureux et sexy d'ici ses 25 ans. C'est ce qu'il a fait en devenant multimillionnaire sept ans plus tard, ayant créé une entreprise valant plus de 300 millions de dollars. Ironiquement, en ayant accompli tout qu'il s'était fixé comme objectif, il a appris qu'il avait tort sur presque tout... Le monde lui avait menti sur la manière d'atteindre l'épanouissement, l'amour et le succès. Dans cet ouvrage, il démonte les croyances les plus courantes sur le bonheur, révèle la source de ces mensonges, examine les incitations qui les alimentent et les remplace par des idées scientifiquement prouvées et non conventionnelles qui aideront le lecteur à vivre une vie véritablement épanouissante, emplie de l'amour qu'il recherche et du succès qu'il mérite.