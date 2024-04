Suivi, évaluation et gestion de la qualité des données

Ce livre examine le système de suivi, évaluation (SSE) et la gestion des données pour les programmes de développement. Il souligne leur importance pour la performance et l'impact des initiatives. L'auteur propose des solutions pratiques, met l'accent sur la conformité aux normes internationales et l'application de techniques rigoureuses de suivi et évaluation. Destiné aux professionnels, praticiens et managers dans le champ du développement en Afrique, ce livre est un véritable guide pour améliorer la gestion des programmes et maximiser leur impact.