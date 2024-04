Une histoire de l'Académie d'agriculture de France. 4 La compagnie de 1916 à 1960 - Tome 4

Après 262 années d'existence sous des appellations diverses, l'Académie d'agriculture de France a toujours contribué activement à son idéal : "? Une passion connaître, une ambition transmettre ? ". Elle réfléchit, confronte résultats et idées, explique les enjeux et éclaire les décideurs et la société avec une priorité évidente : celles et ceux qui oeuvrent pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ce quatrième volume porte sur la période allant de sa constitution décisive en Académie (1915) jusqu'au début des années 1960, une époque de progrès intenses, hélas confrontée à deux Guerres mondiales.