Piège mortel à Belle-Ile - Une enquête du commissaire Dupin

Dixième enquête du commissaire Dupin dans le cadre enchanteur de Belle-Ile-en-Mer, théâtre d'une nouvelle intrigue... Sous un ciel d'été caniculaire, dans le port de Doëlan, on retrouve le corps sans vie de Patrick Provost, riche éleveur de moutons à Belle-Ile. Cap sur Le Palais pour le commissaire Dupin, qui suit la piste criminelle : la victime n'était-elle pas unanimement détestée ? Surtout par ses voisins et locataires d'Islonk, hameau de sept maisons situé sur la côte ouest de l'île. Il y a notamment son épouse qui voulait divorcer ; les propriétaires d'une distillerie de whisky empêchés par Provost de construire un atelier de céramique ; un berger en mal de reconnaissance ; une institutrice à la retraite, spécialiste de Sarah Bernhardt, gloire locale. Et qui va hériter de la fortune du défunt ? Elle attise bien des convoitises... dont celles d'une maire au projet écologique d'envergure. Sur une île aux mille secrets et aux paysages sublimes où s'élèvent d'intrigants menhirs, l'esprit sagace de Dupin saura-t-il résoudre ce nouveau mystère breton ?