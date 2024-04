Un roman initiatique sur une femme d'aujourd'hui. Mars a une vie en pagaille et le coeur en vrac. Sa particularité : elle est la fille cachée d'un acteur adoré des Français qui ne l'a pas reconnue. Mais à grandir sans père, elle a poussé sans repères. Refusant d'avouer ce manque et sa souffrance, elle cache ses blessures derrière une grande gueule, des yeux émeraude et des nuits à faire la fête. Le jour de ses vingt-neuf ans, sa Mamie Gangsta lui ordonne de reprendre sa vie en main. Fini les mensonges, les coups d'un soir et les promesses de lendemains de cuite. Fini de jouer à faire semblant. Le hasard faisant bien les choses, Mars découvre une semaine plus tard sur son paillasson un étrange carnet : le début d'une aventure, une invitation à s'aimer. Et s'il était enfin temps de devenir une princesse autonome ?