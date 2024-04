Figures de l'antitotalitarisme. Penser l'âge totalitaire

Désignant à l'origine le pouvoir "total" du parti de Mussolini, le qualificatif de totalitarisme s'élargit en concept avec la comparaison fascisme/bolchevisme puis nazisme. Mais c'est au cours de la guerre froide que l'analyse en termes de totalitarisme s'impose dans un contexte où le containment oppose communisme totalitaire et "monde libre" . Après la chute du mur de Berlin et la victoire de la démocratie libérale perçue comme une "fin de l'histoire" , on aurait pu croire que le concept allait perdre de sa pertinence. C'était sans compter sur l'apparition de l'islamisme politique volontiers qualifié de "troisième totalitarisme" . Ainsi le totalitarisme reste-t-il au coeur de notre univers mental à l'heure où se développe également un totalitarisme high tech en Chine. Les vingt figures de l'antitotalitarisme intellectuel réunies ici par Bernard Bruneteau interrogent et interprètent ce phénomène partie intégrante du XXe et du XXIe siècle.