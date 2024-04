Ouvrir grand ses oreilles

Un album pour créer des élans de solidarité ! Avec Firmin, Céline Claire propose un personnage positif et fort atteint de cécité. Firmin attend la visite de son frère. Chaque fois qu'il entend au loin un véhicule arriver - train, voiture ou bateau -, il se rend sur place pour accueillir son visiteur. Or, Firmin ne trouve jamais son frère, mais d'autres gens dans le besoin à qui il vient en aide en les invitant chez lui. A la nuit tombée, Firmin croit que son frère ne viendra plus, jusqu'à ce qu'il entende un son que personne d'autre n'entend. Firmin et ses invités devront alors unir leurs forces pour venir en aide à ce grand frère tant attendu... Avec Firmin, Céline Claire propose un personnage positif et fort atteint de cécité. Le lecteur découvre cette réalité seulement à la fin de l'album. Il y a donc un réel plaisir à relire le livre en entier pour voir comment l'autrice a mis les sons et les voix au coeur même de son écriture. L'album présente une riche structure répétitive et aborde plusieurs thèmes d'importance outre la cécité, soit la relation entre frères, les souvenirs et l'entraide. Marie Lafrance place le récit dans une époque d'antan, ce qui ajoute à l'universalité du propos.