Construis en 3D - Papillons - NE

Un coffret magnifique contenant tout ce qu'il faut pour construire 4 spectaculaires papillons en 3D ! Le coffret contient tout ce qu'il faut pour construire 4 papillons de couleurs vives en 3D : 4 feuilles de papier cartonné imprimé, avec des pièces détachables à assembler sans ciseaux ni colle, et un livre de 28 pages offrant de vives illustrations, une foule d'informations intéressantes et de détails pratiques, ainsi que de minutieuses descriptions des 4 sujets. Les instructions en images, claires et simples à comprendre, guideront les enfants dans chacune des étapes de réalisation des modèles. Les fidèles reproductions en 3D du machaon, du morpho bleu, de l'Euploea mulciber basilissa et du léopard commun prendront ainsi vie comme par magie entre leurs mains. Une remarquable activité créatrice qui développe les capacités motrices et stimule l'imagination, pour apprendre en jouant.