Thérèse de l'Enfant-Jésus et les escaliers. quelques leçons de vie spirituelle

La vie spirituelle est une aventure passionnante dont les enjeux individuels et universels sont immenses ! Mais il est malheureusement facile de perdre du temps, de la bonne volonté et de l'énergie à prendre les choses un peu à l'envers, faute d'être suffisamment éveillé et éclairé sur les priorités, les leviers et les obstacles. A cet égard, le Ciel nous a offert en sainte Thérèse de l'Enfant Jésus une pédagogue extraordinaire, qui nous enseigne aussi bien par ses paroles et ses écrits que par sa courte vie, si riche et si intense. S'élancer à sa suite dans les escaliers qu'elle a parcourus nous donne de la " croquer sur le vif " et de saisir en raccourci, de façon imagée et aisément mémorisable, de grandes et précieuses leçons qui renouvellent de l'intérieur notre façon de vivre avec Dieu. Les enseignements tirés des expériences et des leçons fraternelles de la petite carmélite de Lisieux nous permettent ainsi de réduire l'écart entre nos aspirations profondes et notre vie quotidienne, ils nous aident à nous en remettre à sa conduite et à nous attacher davantage à lui. A l'école de Thérèse, d'escalier en escalier, nous apprenons à " faire feu de tout bois " dans les situations multiples et diverses que nous pouvons connaître, pour qu'elles fructifient en plus grande intimité avec Dieu et en fécondité pour le monde. Dans cette perspective plus pratique où se cristallise la théorie, Thérèse nous dévoile comment éviter des pièges fréquents et sortir de mécompréhensions qui desservent notre course à la suite du Christ. Elle nous communique l'envie, l'audace et le goût de nous laisser entraîner plus profondément, et finalement elle rend l'ordinaire extraordinaire puisque les plus petites choses sont transfigurées par la manière dont Dieu y est caché et agissant.