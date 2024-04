La bergère. Réfection pas à pas

Cet ouvrage décrit scrupuleusement les étapes de réfection traditionnelle et contemporaine d'un grand classique de la tapisserie française : le fauteuil Bergère. Pas-à-pas techniques, descriptifs et schémas vous accompagneront dans la réalisation de votre fauteuil en crin ou en mousse, de son dégarnissage à sa couverture. Sanglage, fixation des ressorts, guindage, pose de la toile forte, mise en crin, découpe des profilés et réalisation du coussin... autant de techniques expliquées en détail par des artisans aux nombreuses années d'expérience. Que vous soyez néophyte ou confirmé, ce livre vous donnera tous les outils pour restaurer vous-même votre Bergère.