En attendant ton retour

Le 12e volet de la saga de la pension du Bord de mer, vendue en France à 900 000 exemplaires, par l'autrice best-seller du Sunday Times Début 1944, Anne, la fille aînée de Peggy Reilly, est partie s'installer dans le Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre, avec ses deux enfants. La vie de la jeune enseignante y est moins dangereuse qu'à Cliffehaven, le village côtier où réside sa mère et que survolent de nombreux avions de combat. Pourtant, Anne vit dans l'angoisse de ne jamais revoir Martin, son époux. Pilote et formateur dans la RAF, il multiplie les missions de plus en plus risquées en territoire ennemi. A Cliffehaven, Peggy et ses jeunes pensionnaires vivent elles aussi des heures sombres à la pension de Bord de mer. La guerre s'éternise, et toutes ont un proche dont elles espèrent le retour...