Stéphanie et Faustine sont belles-soeurs. Leur amitié connaît des hauts et des bas, mais la famille, c'est sacré, pas vrai ? Tout de même, quand un dimanche soir, dans l'obscurité complice de la terrasse, Stéphanie en arrive à pincer les seins de Faustine jusqu'à ce que celle-ci s'agenouille les larmes aux yeux, tout ça pour lui faire payer une remarque qu'elle n'a pas appréciée au cours du repas, c'est sûr : leur relation va prendre une nouvelle tournure. Très vite, d'exhibitions forcées en humiliations toujours plus vicieuses, on ne sait plus qui mène la danse entre Stéphanie la dominatrice et Faustine la soumise - et tout ça à l'insu des maris et des amants, cantonnés dans ce récit centré sur le désir et le plaisir féminins aux rôles de simples figurants ou d'anonymes phallus.