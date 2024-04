Osez les algues !

LES ALGUES, UNE MINE D'OR POUR NOTRE SANTE ET CELLE DE LA PLANETE Les algues, peuvent-elles vraiment être délicieuses ? Est-il possible de les faire aimer à sa famille, surtout aux enfants ? N'est-ce pas trop difficile à cuisiner ? Sont-elles vraiment indispensables à la santé ? Leur richesse en iode représente-t-elle un danger ? Comment les utiliser au quotidien ? Dans cet ouvrage, Liliane Papin, thérapeute, et son mari cuisinier, Didier Cuzange, allient leurs talents respectifs pour faire connaître et aimer ces " légumes de mer " à leur juste valeur. Vous découvrirez : - Les vertus thérapeutiques et l'utilisation ancestrale des algues selon la tradition taoïste de la médecine chinoise. - Un récapitulatif spécial iode pour réhabiliter cet élément et en comprendre le débat aujourd'hui. - Les 10 algues les plus courantes en France et leurs propriétés spécifiques. - Du débutant à l'expert, 60 recettes pour tous et pour tous les goûts. - Soupes, bouillons, tartinades, quiches, salades mais aussi gâteaux et tartes : des recettes gourmandes de notre terroir et du monde, 100 % végétales. - L'immense espoir écologique que portent les algues pour l'avenir de notre planète et de ses habitants. TOUT POUR OSER LES ALGUES AU QUOTIDIEN !