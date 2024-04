The Troggs - Wild Thing

"Wild Thing" est une des chansons des sixties les plus connues dans le monde. Tout d'abord d'origine américaine, "Wild Thing" est écrite par Chip Taylor, pour être interprétée par le groupe The Wild Ones en 1965, mais sans connaître le succés. Ce sont les anglais de The Troggs (ou Troglodytes) qui l'ont popularisé incontestablement en 1966, avec un son garage assumé et un touche psychédélique (avec une flute bien barrée). Depuis, on ne compte plus le nombre d'interprètes qui ont repris cette chanson (citons Jimi Hendrix qui l'a chanté au festival de Monterey en 1967)