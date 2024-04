Hatchepsout. Reine et Pharaon

Après des dizaines d'années de travail et de découvertes sur les traces d'Hatchepsout, que le public a suivies pas à pas, Violaine Vanoyeke fait paraître la biographie de référence de "la Pharaonne" . A la tête de l'Egypte tout juste adolescente, elle a maintenu un pays en paix pendant plus de vingt ans. Pourquoi ne figure-t-elle pas sur les listes pharaoniques ? Pourquoi ses représentations ont-elles été martelées ? A-t-elle été assassinée ? ... Moderne, précurseur dans le domaine culturel, religieux et commercial, Hatchepsout est une pierre essentielle de notre Histoire.