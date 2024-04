Sugar Mystery - Tome 02 Silence, on tourne !

Mystères et pâtisseries dans cette nouvelle série cosy crime ! Rien ne va plus pour Riley : ses amies du collège l'ignorent depuis qu'elle a aidé Clara, et sa famille la délaisse. Alors, quand elle apprend qu'un tournage de film a lieu dans le château de Felicity, elle se présente au casting. Pas de chance ! Pendant l'audition, sa maison est cambriolée et la vieille horloge qu'elle avait achetée pour l'anniversaire de son père est dérobée. Avec la complicité de Clara et de Felicity, Riley va mener l'enquête et tout faire pour la retrouver !