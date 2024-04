Une intrigue ancrée dans la vallée lumineuse de la Vézère, en Haute-Corrèze. La quête de vérité de deux hommes à jamais marqués par un crime resté pendant dix années irrésolu. Le roman s'inspire de l'affaire Bruay-en-Artois en 1972 : quand la vindicte populaire désigne, sans preuve, le coupable. Le village de Saint-Martin-sur-Vézère, en Corrèze, a gardé en triste mémoire le meurtre de Julie Lespiaud, dont le corps a été découvert en 2010 sur un rocher plat de la rivière la Vézère. Quelques jours plus tard, le mari de Julie, soupçonné dans un premier temps, se pend. Bientôt le médecin et maire, Gabriel Lerrainé, descendant d'une famille de notables locale, devient le suspect principal, car Julie était sa maîtresse. Sans preuve absolue, il est jugé coupable. Après des années de prison, rayé de l'ordre des médecins, celui qu'on appelle dorénavant " docteur Mouche " passe sa vie dans sa maison délabrée, sombrant dans l'alcoolisme. C'est un tourment pour les villageois : chacun culpabilise de ne pas avoir pris sa défense, lui qui a été si bon. Louis, le fils de Julie, âgé de vingt-trois ans, rentre de Lorraine où il a vécu dans une famille d'accueil. Entre deux leçons de pêche à la mouche - qui sont autant de leçons de vie - en compagnie de Lerrainé avec qui il a tissé des liens, Louis tente de surmonter ses traumatismes. Après plus de dix ans de mystère, le moment est venu de connaître le véritable assassin de Julie.