Paris, 1911. Un voleur s'introduit au musée du Louvre et dérobe La Joconde... Une histoire vraie menée comme un roman policier haletant. Il fait chaud à Paris en ce 21 août 1911, quand un voleur s'introduit au Louvre et dérobe La Joconde. D'abord, personne ne se rend compte que le tableau a disparu. Puis, c'est la panique. Qui donc a pu emporter Mona Lisa loin du musée ? Et pourquoi ? De l'Italie de Léonard de Vinci au Paris du XXe siècle, cette enquête palpitante nous dévoile comment un petit portrait qui aurait pu ne jamais exister est devenu la peinture la plus célèbre du monde. Autant que questions que pose On a volé la Joconde... ---------- Prix du Meilleur livre documentaire pour enfant 2024 décerné par l'American Library Association.