En temps et en heure !. La gestion du temps en pratique

Vous ne savez plus quelles sont vos priorités, vous n'arrivez pas à rentrer chez vous à l'heure, vous avez le sentiment de sacrifier votre vie personnelle... Pourtant, vous rêvez de mieux gérer le flux de mails quotidien, de mieux travailler avec les autres, de garder de la place pour votre vie privée... L'auteur vous propose de faire le tour des problématiques liées à l'organisation et à la gestion du temps et d'y apporter des solutions pratiques, concrètes et adaptées à chacun. Il vous présente des outils faciles à mettre en oeuvre pour gérer les flux d'informations au quotidien avec l'objectif de reprendre le contrôle et retrouver de la sérénité. Car si gérer son temps permet d'être efficace, c'est aussi gagner en tranquillité d'esprit de savoir que tout est sous contrôle.