Idées reçues sur le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni des dernières décennies est indissociable des crises multiples qu'il a affrontées et qu'il continue d'affronter. Certaines culminent avec le Brexit, qui en retour en provoque d'autres. Crise économique et aggravation des inégalités sociales, nationalisme anglais exacerbé, velléités de sécession de l'Ecosse, divisions en Irlande, services publics exsangues, syndicats laminés par quinze ans de thatchérisme, perte d'influence sur la scène diplomatique européenne et mondiale, instabilité gouvernementale... Ces tensions qui parcourent la société britannique sont aussi les défis auxquels il lui faudra faire face à l'aube de cette nouvelle époque pour retrouver une identité commune sereine. Contextualisant ces crises au regard du temps long de l'histoire britannique, Clémence Fourton analyse les dynamiques à l'oeuvre qui expliquent comment le Royaume-Uni en est arrivé là.