La magie de l'astrologie

Reconnectez-vous aux forces magiques de l'Univers et enchantez votre vie L'astrologie et la magie peuvent être de puissants outils - surtout lorsqu'ils sont alliés - pour nous aider à comprendre et à trouver notre place dans l'Univers, mais aussi pour nous connecter à son pouvoir personnel et créer une vie à la hauteur de nos désirs. Cet ouvrage complet et inspirant vous donnera toutes les clés pour apprendre à travailler avec les astres et développer votre magie. Vous y découvrirez comment : Evaluer votre thème astral. Apprivoiser les cycles planétaires, les énergies solaires et lunaires, les éclipses et bien plus, et exploiter leur plein potentiel. Plantes magiques, cristaux, symboles... tous les secrets de ces éléments magiques pour créer une boîte à outil magique personnalisée. Astrologue renommée, Alexander Skye vous délivrera tous les secrets pour intégrer le pouvoir des étoiles dans vos rituels et vos célébrations afin de puiser dans la puissance de l'Univers et enfin trouver votre équilibre.