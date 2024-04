Travail & vie privée : trouvez le juste équilibre !

Comment développer sa carrière sans sacrifier sa vie privée ? Quelles sont les méthodes efficaces pour mieux s'organiser au quotidien ? Comment concilier harmonieusement bien-être et performance professionnelle ? Rédigé par les experts de la Harvard Business Review, cet ouvrage répond à ces questions essentielles qui préoccupent un grand nombre de cadres et de managers aujourd'hui. Riche de conseils pratiques et d'exemples concrets, il vous permettra de remplir vos missions avec succès et de progresser dans votre vie professionnelle, tout en investissant du temps pour vous, votre famille ou vos amis. Vous découvrirez aussi comment mieux gérer vos priorités et poser des limites pour ne plus vous sentir constamment débordé.