La Colère du Dragon

Quand je suis en colère, parfois, je sens comme un feu grandir en moi. Je deviens tout rouge et je me transforme en un horrible dragon gigantesque qui casse tout et qui ne reconnaît plus rien ni personne ! Après, je reste assis sur mon gros derrière de dragon au milieu des ruines de ma chambre. Je pleure, et mes larmes éteignent le feu qui brûle en moi. En un rien de temps, je redeviens un petit garçon et maman est là pour me consoler.