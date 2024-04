Ma promesse en héritage. Le témoignage d'une championne face à l'inceste

"Au seuil de l'adolescence, je vois le père que j'adorais se transformer en violeur incestueux. A partir de mes treize ans, je me raccroche au basket de haut niveau pour fuir un foyer violent et trouver une porte vers la résilience. Comment vit-on de l'intérieur un quotidien dont l'horreur est devenue insupportable ? Quels mécanismes met-on en place pour survivre ? Comment la sidération se mue en combativité ? " Sans mâcher ses mots, Paoline Ekambi, aidée de la journaliste Liliane Trevisan, revient sur son parcours de vie au jour le jour, décrivant comment l'emprise se manifeste au quotidien. La réalité brutale de l'inceste fait face à son amour du sport de haut niveau et à son tempérament solaire. A travers sa biographie à la première personne, émaillée de témoignages, la championne française de basket veut donner l'espoir aux victimes d'inceste, mais aussi offrir à la société civile les clefs pour comprendre les victimes et combattre le fléau de l'inceste.