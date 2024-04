Les Açores - Un jardin sur l'Atlantique

Un archipel mythique, comme un jardin perdu au milieu de l'Atlantique... Ce n'est presque plus l'Europe, pas encore l'Amérique : les Açores continuent d'éblouir le voyageur, aujourd'hui comme au temps des grandes découvertes du xve siècle. Pour les explorateurs, c'est l'Atlantide ; pour les navigateurs, une halte de légende ; pour les défenseurs de la nature, une réserve exceptionnelle de biodiversité. Neuf îles, neuf mondes préservés mais ouverts sur l'avenir, où la beauté de la nature, des couleurs et des matières témoigne d'un monde où l'homme et l'océan vivent en harmonie. Pourtant, les Açores font figure de secret bien gardé, à l'extrémité ouest de l'Europe et encore à l'écart du tourisme de masse. Micheline Pelletier, qui connaît bien les îles et ses habitants, nous dévoile les paysages authentiques de cet archipel portugais et nous invite à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi de faire vivre cet éden. Micheline Pelletier est photojournaliste. Elle a couvert l'actualité et réalisé de nombreux reportages pour les agences de presse internationales. Après avoir exploré la mystérieuse île de Pâques au milieu du Pacifique, son regard s'est arrêté au milieu de l'Atlantique.