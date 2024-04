Renaissances

D'une enfance passée dans un Liban en guerre jusqu'au succès international, Cyril Kamar alias K-Maro, auteur du hit " Femme Like U ", raconte l'exil, la soif de revanche sociale, le succès et ses mirages. Dès sa sortie en 2004, le single " Femme Like U " rencontre un énorme succès. Vendu à cinq millions d'exemplaires et en rotation sur toutes les radios et chaînes de télévision, ce titre propulse K-Maro au rang d'artiste international. Cependant, avec son imagerie bling-bling et son phrasé en franglais, le personnage tout droit débarqué du Québec suscite des réactions très tranchées. Mais qui est vraiment l'homme derrière K-Maro ? Dans ce livre, Cyril Kamar retrace sa vie avec lucidité et émotion. De son Liban natal en passant par l'Amérique puis par la France, il dévoile ses identités multiples et son parcours mouvementé. Les rapports à ses origines, les incompréhensions autour du personnage de K-Maro, la découverte de Shy'm et le métier de producteur, ou encore la place essentielle de ses parents. Tant d'expériences d'un homme qui vogue entre la recherche de lumière et la quête de sens.