Une vraie bouffée d'air frais ! Germain Germinal imaginait passer un été paisible. Hélas, c'était sans compter l'inventivité de sa femme, Maggy, et son idée tordue d'ouvrir une maison d'hôte réservée aux artistes. Quoi de mieux que le cadre des Bergeronnettes pour se ressourcer, manger bio, méditer et ainsi nourrir son oeuvre à venir ? Mais les ennuis débarquent avec les artistes et, bientôt, la quiétude de la campagne fait place à une joyeuse pagaille ainsi qu'à pas mal de problèmes ! Chacun des résidents des Bergeronnettes, un couple d'écrivains en mal d'inspiration, un metteur en scène colérique et un ventriloque nullissime, semble en effet avoir quelque chose à cacher. Alors, quand le maire du village est assassiné à quelques mètres de là, tous deviennent de parfaits suspects... Petit bijou de fantaisie et de tendresse, Bienvenue aux Bergeronnettes est un feel good aux allures d'enquête qui a le charme irrésistible des villages de nos campagnes.