Addictions et dépendance affective. Alcool, tabac, jeux, réseaux sociaux, relations toxiques...

Dans ce livre, Geneviève Krebs nous aide à comprendre ce qu'est une addiction et dans quelle mesure cette dernière est souvent liée à la dépendance affective. Elle y traite de tous les types d'addictions : achats compulsifs, sur-connectivité, sexe, jeux de hasard, hyperphagie boulimique, voyance, alcool, relations toxiques, travail, sport... Autant d'addictions qui peuvent concerner le plus grand nombre et qui sont ici décryptées. De quoi vous aider à mieux comprendre puis à agir.