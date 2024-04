LE PLUS TROUBLANT ET TRANSGRESSIF DES CONTRATS... Océane arrive en Australie comme jeune fille au pair chez Tiger et Sophia Sexton, un couple people ultramédiatisé qui contrôle son image dans les moindres détails. A la fois fascinée et complètement déstabilisée par l'univers de luxe et l'atmosphère lourde de secrets des Sexton, Océane peine à se sentir à l'aise. Avec Tiger, l'alchimie est toutefois palpable et empreinte d'une tension sensuelle que la jeune Française n'a jamais connue auparavant. Mais le Tigre tapi dans son jardin secret semble plus prompt à bondir qu'à se laisser apprivoiser. Océane est-elle prête pour cela ?