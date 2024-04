Hors-série n°129 Intitulé "Karl Marx, une pensée toujours vivante", ce hors-série aborde l'histoire et l'oeuvre de l'intellectuel et activiste politique à travers trois grands chapitres : "L'homme : un intellectuel révolutionnaire" ; "Comprendre les concepts clés de Marx" ; "Marx aujourd'hui". Faut-il lire Marx aujourd'hui ? Au-delà de leurs répercussions historiques et politiques, l'oeuvre de Karl Marx et son engagement continuent de marquer les sciences humaines et la philosophie.