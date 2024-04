Histoire de l'Ecole polytechnique

L'Ecole polytechnique, fondée en 1794, est l'un des établissements d'enseignement supérieur français les plus prestigieux. Si elle a fait l'objet de nombreuses études historiques, il n'existe pas, à ce jour, de synthèse retraçant l'ensemble de son histoire. Dans cette longue séquence, l'Ecole, malgré de nombreuses évolutions, est marquée par de spectaculaires éléments de continuité : le statut militaire qu'elle conserve malgré la diversification civile de ses débouchés, l'importance à la fois de son concours d'entrée extrêmement sélectif et de son classement de sortie pour l'accès aux corps d'Etat, la difficulté d'élargir un recrutement masculin et socialement favorisé, l'orientation très généraliste et abstraite de la formation, la place considérable qu'occupent les anciens élèves dans les hautes sphères de l'administration et des entreprises. Polytechnique incarne l'élitisme à la française d'une manière dont on peine à trouver des équivalents à l'étranger. Qui sont ses élèves, de quel milieu viennent-ils ? Quelle scolarité effectuent-ils ? Quelle réussite connaissent-ils à la sortie ?