Le bureau des coeurs trouvés 3: Sasha Melody

Une série qui fait la part belle aux coeurs perdus, à ceux qui sont mis à l'écart. Je m'appelle Sasha et je suis en 4e. Les gens me prennent pour Miss Parfaite, mais ce n'est qu'une façade. Etre la chanteuse des Lost & Found est ma plus grande fierté, pourtant je suis de moins en moins sûre d'être à la hauteur. Mon talent : être la voix du groupe Mon histoire : je dissimule mes peurs derrière mon sourire Mon rêve : m'épanouir enfin dans ce que j'aime Mon problème : j'ai des trous noirs qui me compliquent sérieusement la vie