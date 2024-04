La tragique histoire des amérindiens de Cherokee. Années 1830. Diwali et Adsila sont destinés à se marier. Forcés d'abandonner leur terre aux colons américains, avides d'or, ils fuient vers le sud des Etats-Unis. Mais au cours de leur périple, ils sont séparés de force... " La piste des larmes " sera le nom donné à ce chemin cruel d'exil et de déportation emprunté par le peuple amérindien des Cherokees. Le récit poignant de ce chapitre sombre de l'Histoire est sublimé par le trait et les couleurs de Stéphane Soularue, réalisés aux encres japonaises et au crayon de couleur.