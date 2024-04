365 Days to the Wedding T02

Mariés ou mutés ! Un faux mariage : la solution idéale pour ne rien changer à leurs vies de célibataires. Alors que Takuya et Rika ont mis leur plan à exécution, des sentiments amoureux semblent naître entre eux. Cependant, leur manque d'expérience dans ce domaine les empêche d'y croire. Ce n'est qu'un faux mariage, après tout ! Pour ne rien faciliter, l'un des plus grands obstacles au mariage se dresse devant eux : la famille ! Le garçon à lunettes qui adore son chat et la jeune fille passionnée par les cartes parviendront-ils à surmonter cette nouvelle épreuve ? Série terminée en 11 tomes