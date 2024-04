Valkyrie Apocalypse. La légende de Lü Bu Tome 2

La légende de l'invincible guerrier chinois de Valkyrie Apocalypse ! Avant de faire trembler les dieux lors du tournoi du Ragnarok, Lü Bu a fait retentir son nom à travers la Chine ancienne. Durant la Guerre des trois royaumes, des centaines de milliers d'hommes s'affrontent dans des luttes sanglantes avec un seul but : désigner le chef suprême du pays. Lü Bu, lui, parcourt les champs de bataille avec son propre objectif. Est-ce la gloire ? Non, il l'a déjà. La fortune ? Peu lui importe l'argent. Le pouvoir ? Encore moins ! Ceux qui le suivent le font de leur propre gré, il n'a besoin de personne pour remporter la victoire. Une seule chose l'intéresse : trouver un adversaire à sa hauteur ! Dans ce spin-off de la série-phénomène Valkyrie Apocalypse, découvrez le parcours du " dieu de la guerre "! D'un trait exubérant et acéré, Takeo Ono donne vie à des combats dantesques, à la mesure de la puissance d'un invincible guerrier qui n'a jamais cessé de se battre, même après la mort.