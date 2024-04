Nord infini . Suivi de La cavale

Clothilde, jeune biologiste, part en mission dans le Nord pour effectuer des relevés biométriques sur plusieurs terrains d'usines désaffectés. Nord infini raconte l'histoire de ses recherches scientifiques, de ses rencontres, de son immersion progressive dans des territoires pollués, de la fascination croissante qu'elle éprouve pour des lieux et des êtres souillés, et enfin de l'abandon de son ancienne existence confortable pour approfondir ses recherches et rendre publics les niveaux de contamination qu'elle relève. Les relevés biométriques, directement inspirés des fiches Géorisques publiées par le ministère de l'Environnement, figurent dans le texte de la pièce. Au-delà de la démarche scientifique et politique de Clothilde, le personnage principal, Nord infini rend compte de la beauté étrange que ces paysages recèlent, et de la fascination qu'ils finissent par exercer sur elle. Professeur de mathématiques, Noham Selcer a sillonné pendant quatre ans le nord de la France. Nord infini est la pièce qui rend compte de cette exploration, à la fois intime et scientifique.