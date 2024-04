Quelle goinfre, cette chenille ! Chaque jour, elle trouve de nouveaux fruits à dévorer : le lundi une pomme, le mardi deux poires... Le samedi, elle mange même de la tarte et du gâteau ! Il ne reste que des trous après son passage. La voilà bien grosse à présent. Il n'y a plus qu'à attendre que la transformation opère. Classique incontournable de la littérature jeunesse, "La Chenille qui fait des trous" est l'album idéal pour faire découvrir aux plus jeunes le cycle de la vie, les jours de la semaine, les chiffres et le vocabulaire alimentaire.