Jeux et exercices MS. Premiers pas vers le calcul et l'écriture

Grâce à ce livre, votre enfant fera ses premiers pas vers le calcul et l'écriture. Il se familiarisera avec des notions simples, comme grand, petit, beaucoup, peu. Il apprendra également à penser logiquement ou à associer des figures, tout en développant d'autres facultés comme le coloriage et le dessin. L'objectif indiqué sur chaque page permet de voir ce que votre enfant est en train d'apprendre et les pictogrammes indiquent ce qui doit se passer. Des heures de plaisir pour les enfants de 3 à 5 ans !