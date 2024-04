Le portrait au naturel. Un guide pratique pour photographier son modèle tel qu'il est !

Voici un guide rempli d'astuces pour apprendre à photographier son modèle tel qu'il est et prendre confiance en ses capacités de photographe ! Dans cet ouvrage, vous découvrirez que le matériel ne fait pas la photo, et que l'équipement le plus simple suffit amplement, que savoir décrypter la lumière naturelle et identifier les plans d'éclairage valorisants sont bien plus importants, que quel que soit le lieu de prise de vue, votre modèle rayonnera à condition que vous sachiez le mettre à l'aise et que vous le soyez vous-même ! Jérémy Guillaume partage dans ce guide pratique, motivant et inspirant, sa vision du portrait. Un ouvrage destiné aux photographes amateurs comme aux professionnels en recherche de portraits authentiques !