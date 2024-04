Identiques... ou presque ! Ces animaux à ne pas confondre

Le règne animal est très vaste, composé d'une multitude d'espèces évoluant dans des milieux de vie tout aussi variés. Souvent différents, ces animaux comptent quand même dans leurs rangs des créatures presque identiques. On peut d'ailleurs trouver ces faux-jumeaux dans toutes les familles d'animaux, chez les oiseaux, les amphibiens, dans la famille des insectes ou dans celle des reptiles, ainsi que chez les mammifères marins et les poissons, ou encore chez les mammifères terrestres ! L'auteur nous présente 24 "paires" d'animaux qui semblent identiques à première vue et nous explique, photos à l'appui, comment les différencier malgré leurs similitudes. Pour compléter la démonstration, des QR codes renvoyant vers une sonothèque permettent à l'enfant d'écouter leur chant/cri afin d'aller plus loin dans sa connaissance dudit animal. Lama/alpaga, phoque/otarie, grillon/criquet, léopard/jaguar et bien d'autres encore, n'auront alors plus de secrets pour vous !