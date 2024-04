Saturn Return - Tome 9 (VF)

Dans Saturn Return, Akane Torikai continue d'explorer le mal-être des humains qui vivent dans les sociétés modernes. A travers le récit d'une écrivaine en crise, elle questionne notamment sur le sens de la vie, sur le deuil et la mort. Suite aux révélations sur Le Pays de la sieste, le best-seller qui a lancé la carrière de Ritsuko Kaji, Koide et son équipe se rendent à Osaka. Cependant, une fois sur place, la romancière débarque en trombe pour tenter d'effacer les preuves de son plagiat. Tandis que la dernière cérémonie funéraire de Nakajima doit commencer, les mystères s'éclaircissent... et l'étau se referme sur Ritsuko !