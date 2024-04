Cet ouvrage, appelé à devenir LA bible de référence, revient sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers de la saga Silent Hill ! Génération Silent Hill ou 25 ans de survival-horror... L'ouvrage le plus complet disponible sur la saga vidéoludique Silent Hill mais aussi sur tous ses dérivés (cinéma, BD...). 192 pages d'informations, de critiques et d'analyses richement illustrées sur la saga vidéoludique principale mais aussi sur tous les spin-off et séries parallèles, soit au total près d'une vingtaine de titres. POINTS FORTS - Tous les jeux de la saga, du premier volet sorti en 1999 aux derniers titres annoncés récemment (Silent Hill 2 Remake, Silent Hill : Ascension, Silent Hill f et Silent Hill : Townfall) sont décortiqués, spin-off compris (making-of, scénario, gameplay, sections spoilers...) - Présence de fiches sur les principaux personnages et créatures monstrueuses de la série (dont le célèbre " Pyramid Head ") - L'univers de la licence est également décortiqué (la ville de Silent Hill, son historique détaillée, etc.) - Focus sur les créateurs, leur méthode et leur philosophie - Tour d'horizon des films (incluant le tout nouveau réalisé encore par Christophe Gans), bandes dessinées et romans adaptés de la série - L'influence de Silent Hill sur la pop culture est également abordée